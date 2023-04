Uma colisão ocorrida na manhã desta segunda-feira (dia 3) deixou duas mulheres feridas, na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. O acidente envolveu ao menos cinco carros e foi registrado por volta das 6h30, na altura do bairro Monte Castelo. As vítimas, de 40 e 41 anos, foram socorridas e encaminhadas para o Hospital São João Batista, próximo ao local da batida.

O trânsito chegou a ficar prejudicado, mas, de acordo com a Guarda Municipal, o tráfego passou a fluir com certa lentidão pelo acostamento, sendo normalizado logo depois com a retirada dos veículos. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.

Foto: Divulgação/Guarda Municipal