A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (dia 4), a “Operação Fortis” com o objetivo de cumprir três mandados de busca e apreensão em desfavor de um policial militar lotado no 27º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (BPMERJ), em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

Os policiais federais cumprem os mandados judiciais, expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do TJRJ, no bairro de Santa Cruz (27º BPMERJ) e, em outros dois endereços, em Campo Grande e Sepetiba.

Segundo as investigações – desdobramento da Operação Dinastia deflagrada pela PF em 25 de agosto de 2022 -, o policial militar prestaria apoio logístico – como guarda de material, armas, entre outros ilícitos – para o grupo paramilitar que domina territórios na região de Guaratiba e Santa Cruz, bairros localizados na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

O trabalho, desenvolvido pelo Grupo de Investigações Sensíveis da PF no Rio (GISE FACÇÕES) em conjunto com a Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), contou com a colaboração da Corregedoria da PMERJ.

Os bens apreendidos e demais documentos de interesse para a investigação serão encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro para os procedimentos de praxe