Um caminhoneiro – de nome não divulgado – teve um dia de fúria nesta quarta-feira (dia 5) após se acidentar e destruir a cabine de seu próprio veículo, em Barra Mansa. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta conduzida por ele colidiu na mureta central da Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 285 da pista sentido São Paulo.

A equipe da CCR foi acionada e, ao chegar ao local, se deparou com a carreta imobilizada na faixa de rolamento, já que não local não há acostamento. No entanto, quando o funcionário solicitou ao motorista que saísse da cabine, este teria surtado e começado a quebrar e destruir o painel do veículo, atirando pela janela do passageiro diversos objetos. Os materiais caíram por um precipício em um matagal, não sendo possível recuperá-los.

A PRF foi chamada e os agentes encontraram o caminhoneiro dormindo na cama da cabine, com todo o interior do veículo revirado e o painel destruído. Além da cabine, ele também destruiu seus dois aparelhos celulares. O homem foi acordado pelos agentes e alegou não se recordar de como chegou até ali e nem do episódio de fúria ocorrido. Também disse que entregou a carga que transportava em Rio Bonito e estava retornando para São Paulo.

“Não foram encontradas substâncias ilícitas na cabine ou com o caminhoneiro, nem indícios do uso dessas substâncias ou de álcool no momento da abordagem”, disse a PRF.

“Como o condutor se mostrava colaborativo com a PRF e a carreta não tinha condições de seguir transitando, não só pelos danos sofridos pelo acidente, como também pelo estrago feito na cabine que danificou vários componentes elétricos e botões para acionar dispositivos, o condutor e o veículo foram removidos para o pátio do posto PRF, onde foi realizado contato com a empresa proprietária da carreta para buscar o veículo e condutor”, finalizou o comunicado da Polícia Rodoviária Federal.

Foto: Divulgação/PRF