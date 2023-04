Os trabalhadores das empresas do Consórcio Modular aprovaram, nesta sexta-feira (dia 6), a suspensão do contrato de trabalho, com garantia de todos os benefícios e pagamento 100% do salário líquido.

A proposta foi negociada entre as empresas e o Sindicato dos Metalúrgicos m para evitar demissões. Com isso, será feita a utilização dos recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT), por meio da bolsa qualificação.

Com a aprovação da proposta também foi garantido o Cartão Alimentação, além do pagamento integral da PLR e 13º salário. Ficou acordado também que não haverá demissões sem justa causa e que os funcionários deverão fazer o curso de qualificação online.

Veja o resultado:

Sim: 1484 – 97,31%

Não: 33 – 2,17%

Nulo: 4 – 0,26%

Branco: 4 – 0,26%

Votantes: 1525