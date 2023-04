A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio do Instituto Professor Carlos Augusto Bittencourt (Incab), publicou no Diário Oficial Eletrônico de segunda (dia 3), a lista de aprovados do Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de 761 diferentes níveis e cargos. A seleção recebeu 5.227 inscrições, com provas objetivas realizadas no dia 19 de março. A remuneração inicial varia de R$ 1.302,00 a R$ 2.568,88 para funções nos graus fundamental, médio e superior. O prefeito do município, Mario Esteves, homologou o certame e, posteriormente, haverá a convocação para que os selecionados tomem posse no cargo.

O secretário de Recursos Humanos, Alex Barbosa, relembrou que a realização do Processo Seletivo Simplificado serviu para “dar mais celeridade ao preenchimento de cargos vagos e promover a continuidade dos serviços na máquina pública”. Apontou que o certame, organizado totalmente pelo Incab, foi transparente e dentro dos parâmetros adotados e preconizados por todo o país e pelos órgãos de regulação e controle, como o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).

“O Processo Seletivo serviu para dar mais celeridade, oportunizar a todos igualdade de concorrência e selecionar os mais bem avaliados. Infelizmente, o número de aprovados ficou aquém do necessário em alguns cargos. Mas, mesmo assim, após os trâmites burocráticos, iniciaremos as convocações”, apontou o chefe da pasta.

Vale lembrar que estavam disponíveis no Processo Seletivo oportunidades para os cargos em nível superior para pedagogo (15), psicólogo (1), professor I de artes 1 (1); de ciências (1); de educação física (1); de geografia (3); de história (1); de inglês (1); de matemática (1); de língua portuguesa (1); de libras (1); e psicopedagogo (1). Já aos de nível médio para encarregado (20), monitor de transporte escolar (20), motorista D (2), secretário escolar (9), assistente de creche (26), mediador educacional (32), professor II – Educação Infantil e 1º Segmento do Ensino Fundamental (33), agente comunitário de saúde (13), agente de combate às endemias (22) e intérprete de libras (1). Para o nível fundamental, as vagas são para auxiliar de serviços gerais (10), merendeira (12), vigia (50), zelador (15), pedreiro (100), ajudante de Pedreiro (150), eletricista instalador predial (50), pintor (50), montador de estrutura metálica (30), gesseiro (30), carpinteiro (14), soldador (20), calceteiro (10) e bombeiro hidráulico (14).

O prefeito Mario Esteves apontou a importância de um certame como este. “É essencial promover a transparência pública e estabelecer vagas na esfera pública municipal. Que sejam bem-vindos os aprovados que, certamente, vão contribuir com a sua sabedoria na prefeitura. É um aprendizado de mão dupla e quem ganha é a população. Apesar da duração, é um meio de ampliar o conhecimento e promover serviço de qualidade”, frisa o chefe do Executivo.

Confira a relação de classificados para as 761 vagas ofertadas na seleção no site do Incab (concursos.incab.org.br/Concursos/DownloadDetalhesConcurso/31) ou no Diário Oficial Eletrônico (transparencia.portalbarradopirai.com.br/images/boletim/2023/DOE%20061%20-%20Data%2003-04.pdf). As informações sobre o cronograma podem ser acompanhadas na página oficial do processo seletivo (Incab)ou no edital 01/2023.