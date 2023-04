As loterias da Caixa Econômica Federal podem pagar mais de R$ 119 milhões neste sábado (dia 7), somando os prêmios estimados da Mega-Sena, da Dupla de Páscoa, da +Milionária e da Lotomania.

Todos sorteios serão realizados no Espaço da Sorte da Caixa, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelos canais do banco estatal no YouTube e no Facebook.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o Brasil, no site ou no aplicativo das loterias.

Dupla de Páscoa

O sorteio 2.499 da Dupla Sena oferece um prêmio estimado de R$ 35 milhões. Por se tratar de um concurso especial, a Dupla de Páscoa não acumula.

Mega-Sena

Somente no sorteio da Mega-Sena, o prêmio previsto é de R$ 47 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.581. O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50.

Outros concursos

A +Milionária pode pagar R$ 35 milhões pelo concurso 46. O valor de uma aposta simples, com seis números e dois trevos, custa R$ 6.



A Lotomania sorteia R$ 2,5 milhões para quem acertar os 20 números da faixa principal. Para apostar, basta escolher 50 números entre os 100 do volante e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. O valor é R$ 2,50.

Com informações do R7