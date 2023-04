O projeto de expansão do Sider Shopping, na Vila Santa Cecília, passará por alteração em sua configuração original. A Folha do Aço apurou que na fase inicial de escavação da área que abrigou a loja do Hortifruti,a equipe de engenharia observou o lençol freático elevado. “A dois metros já encontraram água”, revelou uma fonte.

Pelo porte da obra, estimada em aproximadamente R$ 100 milhões, uma das alternativas seria o rebaixamento do lenço freático. Isso, significaria acréscimo no custo, além de implicar em novas avaliações de técnicos de órgão ambientais para a regularização das licenças.

A necessidade de avançar nas obras, teria obrigado a direção da CBS Previdência – responsável pela administração do Sider – a optar pelo descarte do subsolo, espaço que abrigaria o estacionamento. Atualmente, a torre do Sider disponibiliza 399 vagas, todas cobertas. Com a expansão, aprojeção era de ampliar esse número em pelo menos 50%.

Segundo a reportagem apurou, recente uma reunião da direção da CBS Previdência com o prefeito Neto (sem partido) tratou desta questão.Vale lembrar que qualquer alteração da planta do projeto necessita de aprovação do município.

Superada essa parte, as primeiras estacadas devem começar a ser fincadas no terreno que abrigará mais uma torre, sendo esta interligada por uma passarela panorâmica. O espaço ganhará também uma nova fachada, com visual moderno e minimalista.

Expansão

A entrega do projeto de expansão do Sider está programada para 2024. O complexo vai agregar mais de 6.500 m² de Área Bruta Locável (ABL), totalizando 17.500 m². O objetivo é complementar o mix existente, oferecendo novas marcas e a presença de grandes nomes do varejo, com um projeto que proporciona melhor ambiência, conforto e convivência aos clientes.

Atualmente, no ranking da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o Sider Shopping é um dos empreendimentos com menor vacância e o faturamento dos lojistas por metro quadrado é superior à média nacional. O complexo é administrado e comercializado pelo Grupo AD, que procurada pela Folha do Aço para falar sobre as alterações no projeto, não retornou o contato até o fechamento desta edição.