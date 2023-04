Quando a bola rola, no maior estádio do Brasil, não importa a nacionalidade de quem assiste ao jogo… é dia de emoção garantida. E um grupo muito especial vai conferir de perto, no próximo domingo (dia 16), o jogo Flamengo e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro 2023, no Maracanã. Serão cerca de 30 migrantes e refugiados de países como Congo, na África, e Venezuela, na América do Sul, além de vítimas de trabalho escravo e de tráfico de pessoas, que vão vivenciar essa experiência. Os convidados são assistidos pelo Governo do Estado e a ação acontece graças a uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e o Projeto Nação no Maraca, do Clube de Regatas do Flamengo.

A proposta de levar o grupo ao Maracanã partiu das Coordenações de Políticas de Migração e Refúgio, Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo, e Educação em Direitos Humanos, que buscam dar oportunidade para que essas pessoas possam ter acesso a atividades culturais do Brasil.

“Não tem como falar em cultura brasileira sem falar em futebol, da mesma forma que, independentemente do time que torcemos, é inegável a importância do Flamengo para o esporte no Rio de Janeiro. Essa iniciativa é importante tanto para esse intercâmbio cultural, quanto para a valorização do esporte no nosso Estado”, ressaltou Eliane Almeida, coordenadora de Políticas de Migração e Refúgio.

As coordenadorias já fizeram outras ações culturais como ida a Museus e Exposição. No domingo, o jogo do Flamengo está marcado para às 16h.

Foto: Divulgação / Flamengo