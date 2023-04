Assédio moral, reajuste incompatível com a perda salarial decorrente da inflação e graves acidentes decorrentes de condições precárias de trabalho estão entre as denúncias de funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que serão ouvidos em uma audiência pública da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), neste sábado (dia 15).

O encontro, promovido pela presidente da Comissão de Trabalho da Alerj, deputada estadual Dani Balbi (PC do B), acontecerá às 14h, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos.

Para o encontro também foram convidados a secretária estadual de Trabalho e Renda, Kelly Mattos; o prefeito da cidade, Antônio Francisco Neto; o procurador regional do Trabalho da 1ª Região, João Batista Berthier Soares; procuradores do Ministério Público do Trabalho de Volta Redonda, além do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Edimar Leite.

Além da questão trabalhista, a audiência debaterá também a grave situação ambiental do município. No bairro da Brasilândia, um depósito de escória ameaça uma área de proteção ambiental de mais de 270 mil metros quadrados. A região é circundada de seis bairros da cidade e do Rio Paraíba do Sul.

“Não podemos mais esperar para debater a situação dos trabalhadores da CSN. A situação é urgente, assim como a questão ambiental. Vamos trabalhar para defender os interesses da população de Volta Redonda”, pontuou Dani Balbi (PC do B).

SERVIÇO:

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SITUAÇÃO DOS TRABALHADORES DA CSNData: Neste sábado, 15/04.Horário: 14hEndereço: Rua Gustavo Lima, 9, Centro de Volta Redonda