A reportagem publicada pela Folha do Aço na edição 596 sobre a alteração no projeto de expansão do Sider Shopping, em Volta Redonda, provocou questionamentos nas redes sociais sobre as condições de segurança adotadas em obras de edificações em terrenos com lençol freático elevado e os possíveis impactos nas estruturas de imóveis já erguidos nas cercanias.

A preocupação se deve não apenas ao novo empreendimento da CBS Previdência, como também à obra simultânea do Royal Supermercados, loja que está sendo construída no imóvel que abrigou o Extra. O professor de Geologia e Mecânica dos Solos do UniFOA Francisco de Abreu observa, em um primeiro momento, a necessidade do emprego de bombas de vácuo.

“A informação que tenho é que haveria um sistema de bombas para o rebaixamento dos lençóis freáticos no subsolo do Sider Shopping de forma permanente ou temporária, ou seja, durante a escavação para implantação do subsolo, mas não tive acesso à confirmação. A questão toda é que um lençol freático mais próximo pode causar rupturas e deformações, por isso a necessidade do rebaixamento dele, caso seja necessária a utilização de subsolo, com a utilização de bombas que funcionam 24 horas”, explicou o engenheiro.

O especialista analisou também como a situação pode impactar as novas construções e os edifícios já existentes no local. “Em uma análise superficial, não vejo riscos, era preciso que tivesse acesso aos projetos. Caso seja necessário, deve ser feita uma análise para definir, com critério, se o local necessitará de cuidado na implantação de novas fundações dos edifícios e, havendo necessidade do rebaixamento do lençol freático, este será realizado por uma empresa especializada”, disse o professor.

PMVR autoriza que vagas de estacionamento do Sider sejam contabilizadas como

pertencente à área de expansão

A alteração no projeto de expansão do Sider Shopping, na Vila Santa Cecília, obrigou a direção da CBS Previdência a recorrer à Prefeitura para rever pontos da licença de construção. A conversa no Palácio 17 de Julho surtiu efeitos, conforme publicado no Diário Oficial do último dia 6.

Com aprovação da Câmara de Vereadores, o governo municipal autorizou a soma das áreas do prédio existente do Sider e de sua expansão para cálculo do número de vagas de estacionamento. Atualmente, a torre do Sider disponibiliza 399 vagas, todas cobertas. Com a expansão, a projeção era de ampliar esse número em pelo menos 50%.

A mudança foi provocada pelo descarte do subsolo da área do antigo Hortifruti. O local precisaria passar por rebaixamento do lençol freático. No entanto, isso implicaria em aumento no custo, além da necessidade de novas avaliações de técnicos de órgão ambientais para a regularização de licenças.

Superada essa parte, as primeiras estacas devem começar a ser fincadas no terreno que abrigará mais uma torre, sendo esta interligada por uma passarela panorâmica. O espaço ganhará também uma nova fachada, com visual moderno e minimalista.

A entrega do projeto de expansão do Sider está programada para 2024. O complexo vai agregar mais de 6.500 m² de Área Bruta Locável (ABL), totalizando 17.500 m². O objetivo é complementar o mix existente, oferecendo novas marcas e a presença de grandes nomes do varejo, com um projeto que proporciona melhor ambiência, conforto e convivência aos clientes.