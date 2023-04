Agentes do 33º Batalhão da Polícia Militar e do 5° Comando de Policiamento de Área prenderam, na manhã deste domingo (dia 16), em Angra dos Reis, um homem e duas mulheres acusados de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido no fim do ano passado em Itatiaia. Segundo as investigações, o trio teria assassinado um homem junto com a filha, de apenas oito meses de vida.

O crime ocorreu no dia 23 de novembro do ano de 2022, quando as vítimas – pai, mãe e filha – sofreram uma emboscada em um táxi. O homem morreu na hora. A criança chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Já a mãe foi baleada no braço e sobreviveu à tragédia.

Os três foram encontrados no bairro Parque Mambucaba e encaminhados para a 166ª DP (Angra dos Reis).