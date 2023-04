O secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, anunciou na quinta-feira (dia 13) o repasse de R$ 27 milhões ao município de Resende para a construção e aquisição de equipamentos de um hospital oncológico na cidade. A cerimônia, realizada no Parque das Águas, também marcou a entrega de duas ambulâncias para Resende e uma para Itatiaia.

“O Rio de Janeiro vai ser o primeiro estado do Brasil em que todos os municípios terão o atendimento do Samu. Porque uma pessoa quando liga no 192, ela precisa ter a confiança neste sistema único e universal, confiar que será atendido. Nós não tínhamos Samu em cidades muito importantes do Rio de Janeiro. Essas ambulâncias que estão aqui hoje são UTIs e serão instrumentos para salvar vidas”, afirmou o secretário.

As entregas das UTIs estão no escopo do projeto ‘Samu 100% RJ’, que disponibilizará 249 veículos aos 92 municípios do estado, além de repassar integralmente o valor de custeio do serviço por um ano aos municípios que estão implantando o atendimento. Até esta quinta, 228 ambulâncias foram entregues a 74 municípios.

O custeio do Samu é tripartite (repasse do governo municipal, estadual e federal), mas desde o ano passado a SES-RJ dobrou o valor pago, cobrindo a parcela do estado e também a dos municípios. Este ano, para possibilitar a implantação onde ainda não há o serviço, a SES-RJ vai pagar 100% do custeio por um ano, até que o município consiga a habilitação do Ministério da Saúde.

Após a cerimônia de entrega de ambulâncias, o secretário visitou as instalações da unidade oncológica e o Hospital Veterinário Municipal de Resende. O secretário destacou a importância do Hospital do Câncer para a região. E ressaltou a necessidade de ampliação de uma rede de assistência ao câncer, principalmente pelo aumento da expectativa de vida da população.

“A gente vê as pessoas vivendo mais, cada dia que a gente vive mais, a expectativa de vida aumenta, mas aumenta nossa vulnerabilidade ao câncer e às doenças cardíacas; por isso, é muito importante também esta entrega hoje para vocês do Hospital do Câncer que nós vamos custear”, disse Dr. Luizinho.

Foto: divulgação GovRJ