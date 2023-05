O motorista de um caminhão morreu na madrugada desta terça-feira (dia 02) após sofrer um acidente na BR-393 em Barra do Piraí. O tombamento ocorreu por volta das 3h, na altura do quilômetro 246. O veículo, com placas de Mar de Espanha (MG), estava carregado com chapas de aço. O condutor, de 26 anos, veio a óbito no local.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o trânsito nesta manhã flui no sistema pare e siga para perícia e limpeza da rodovia devido vazamento de óleo. Após a perícia o corpo será removido e o veículo retirado do local.

Foto: Divulgação/PRF