A partir de 5 de novembro, o O Banco Central vai implantar medidas para reforçar a segurança das transações via Pix. As mudanças, segundo a instituição, vão aperfeiçoar duas funcionalidades: a notificação de infração e a consulta de informações vinculadas às chaves Pix.

O aprimoramento, segundo a instituição, envolve as informações armazenadas pela autoridade monetária e que são compartilhadas com as instituições financeiras que operam com Pix.

A notificação de infração permite que as instituições financeiras identifiquem e façam uma marcação das chaves e dos usuários sempre que houver suspeita de fraude na transação.

Com a mudança prevista, esse registro passará a contar com novos campos de preenchimento. Isso irá possibilitar, a especificação das notificações que envolvam, por exemplo, golpe, estelionato e invasão da conta.

Os tipos de dados disponibilizados para as instituições financeiras para análises antifraude das transações também foram reformulados e, com a alteração, será permitido acesso a um conjunto “mais relevante de informações”, o que inclui, por exemplo, a quantidade de contas vinculadas a determinado usuário.