Um acidente por volta das 7h, na Rodovia do Contorno, deixou duas pessoas feridas nesta quinta (dia 4). Dois carros colidiram no trecho em frente ao condomínio Jardim Mariana.

Ambulâncias do Samu e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestas atendimento às vítimas. A mulher foi encaminhada para o Hospital São João Batista e o homem foi atendido no local e liberado.

No momento da publicação desta nota os dois sentidos da pista apresentavam retenção.