Traficante é preso em flagrante com cocaína e crack após monitoramento com drone em Barra Mansa

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (dia 4), no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa. A ação ocorreu por volta das 12h30 e foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia, dentro de uma operação de combate ao tráfico na região.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi surpreendido no momento em que comercializava entorpecentes. Com ele, os agentes apreenderam 26 pinos de cocaína e 14 pedras de crack, todos já embalados para venda.

De acordo com as investigações, o homem já era monitorado por atuar no tráfico na localidade e havia conseguido escapar de ações anteriores. Desta vez, os policiais utilizaram um drone para acompanhar a movimentação do suspeito, o que impediu qualquer tentativa de fuga e possibilitou a prisão em flagrante.

A operação foi coordenada pelo delegado titular Marcus Montez e integra o trabalho contínuo de inteligência e repressão ao tráfico de drogas em Barra Mansa.

O acusado não resistiu à abordagem e foi encaminhado à 90ª DP, onde foi autuado em flagrante com base nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, que tratam do tráfico e da associação para o tráfico.

Após os procedimentos, ele será transferido para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp do Disque Denúncia, pelo número (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.

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