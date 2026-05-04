Suspeito é preso com variedade de drogas após denúncia em Volta Redonda

Um homem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (dia 4), no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. A ação ocorreu após denúncia de populares sobre a venda de entorpecentes em um beco da Rua G.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Serviço Reservado e do GAT I foram até o local para verificar a informação e identificaram um suspeito com as características repassadas. Os agentes passaram a monitorar a movimentação por cerca de 15 minutos e observaram uma possível negociação, quando outro homem se aproximou, entregou algo ao suspeito e recebeu um objeto retirado de dentro de uma mochila.

Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito durante a revista pessoal. No entanto, dentro da mochila que ele carregava, os policiais localizaram diferentes tipos de entorpecentes já fracionados para venda, além de dinheiro em espécie e um celular.

Foram apreendidos cocaína, maconha, haxixe, crack, comprimidos de êxtase e uma quantidade de loló, além de R$ 141 em dinheiro.

Segundo a PM, o homem admitiu que estava atuando no tráfico de drogas no local. Ele foi levado para a 93ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso em flagrante com base na Lei de Drogas.

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