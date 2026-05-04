Adolescente é apreendida por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas em Barra Mansa

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na tarde da segunda-feira (dia 4) por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa. A ocorrência foi registrada na Rua Porto Alegre, após denúncia indicando a atuação de três suspeitos na comercialização de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do GAT II foram até o local e identificaram três indivíduos com as características informadas. Ao perceberem a aproximação dos agentes, dois suspeitos fugiram em direção a uma área de mata. A jovem permaneceu no local e foi abordada.

Durante a ação, os policiais encontraram com a adolescente um celular e um rádio comunicador. Nas proximidades, foi localizada uma sacola contendo cocaína, além de R$ 20 em dinheiro.

Segundo a PM, a adolescente confessou o envolvimento com o tráfico e informou que já havia sido apreendida anteriormente pelo mesmo tipo de ato infracional.

Ela foi encaminhada à 90ª Delegacia de Polícia. Após análise da autoridade policial, foi determinado que a jovem responderá em liberdade por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

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