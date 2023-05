Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 6140 da Quina, realizado na quinta-feira (dia 4). Os números sorteador foram 23-28-42-65-77.

Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 29 milhões no sorteio desta sexta (dia 5).

Para concorrer na Quina, é preciso fazer a aposta em qualquer casa lotérica do Brasil ou pela internet através do site da Caixa Econômica Federal. Os sorteios ocorrem às segundas, terça, quartas, quintas, sextas e sábados às 20h do horário de Brasília.

Ganha na Quina quem acertar 5, 4, 3 ou 2 números sorteados. A estimativa do prêmio principal e os valores finais de todas as faixas de premiação são divulgados nas Casas Lotéricas e no site da Caixa Econômica Federal.