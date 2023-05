Com informações passadas pelo Disque Denúncia, policiais militares apreenderam, na madrugada deste domingo (dia 7), na Rua Radial Leste, no bairro Aero Clube, em Volta Redonda, um revólver e drogas. Na ação, dois suspeitos foram presos.

Policiais do GAT de 1ª CIA, quando em deslocamento para o bairro Vila Brasília, receberam a informação de um veículo Celta prata. Ao fazer o cerco tático, o veículo vinha em alta velocidade, e os ocupantes não obedeceram a ordem de parada. Os agentes solicitaram apoio via rádio ao CIOSP, com isso, policiais conseguiram parar o veículo na Rua Nicarágua.

Os dois ocupantes tentaram fugir, mas foram alcançados pela guarnição do GAT. Com eles, dentro de uma mochila, havia revólver, calibre 38, marca não aparente e numeração e142357, 06 munições intactas calibre 38, 347 pedras de crack (44 gramas), um pequeno tablete de maconha (77 gramas), 48 pinos vazios, uma sacola com cocaína (151 gramas), caderno para anotações, um balança de precisão, duas peneiras e fita adesiva vermelha.

Os presos e os materiais apreendidos, foram levados para a sede da 93ª DP (Volta Redonda), para as medidas cabíveis. Os dois presos, foram autuados nos Artigos 33, 35, 40 Lei 11343/2006, permanecendo presos. O veículo foi conduzido para DP com o auxílio do reboque da GM/VR.

Foto: PM