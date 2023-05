O Resende começou a Série D do Campeonato Brasileiro conquistando um ponto importante fora de casa, após empatar em 1 a 1 com o Vitória-ES, no estádio Salvador Costa, em partida disputada nesse sábado (dia 6). Resultado que deixou o técnico alvinegro, Eudes Pedro, feliz com a atuação da equipe.

“Jogamos bem, mas a Série D é muito difícil e será sempre muito competitiva. Saímos de Vitória-ES felizes pela atuação, com o gol no final e, principalmente, pelo ponto importante que conquistamos fora de casa”, destacou.

Eudes também falou sobre a atuação dos pratas da casa, que foram decisivos na reação alvinegra, principalmente do atacante Léo Pedro, autor do golaço que garantiu o empate nos acréscimos.

“A gente estava bem na partida, criamos boas chances de gol na primeira etapa, mas saímos atrás no placar e aí decidi arriscar um pouco mais, por isso a escolha pela garotada na segunda etapa, o Léo Pedro, DG e o Kaíque, para acelerar mais o jogo. Todos foram muito bem, em especial o Léo Pedro, que vem se destacando no dia a dia e foi feliz na finalização”, afirmou.

Fim de semana foi de vitórias para a base do Resende

O domingo (dia 7) foi de goleada para a base do Resende. O sub-13 alvinegro recebeu o America na manhã deste domingo, dia 7, no CT do Tigres, em Xerém, e goleou por 5 a 2, pela 9° rodada da Série Ouro do Campeonato Metropolitano. Na sequência, o sub-14 entrou em campo e empatou sem gols com o America. Com isso, o Gigante do Vale soma mais quatro pontos, chegando a 15 na competição.

As categorias de base do Gigante do Vale também brilharam no futsal neste fim de semana. No sábado (dia 6), o Resende venceu o Interfut em três categorias na Série Bronze do Campeonato Carioca de Futsal, em partidas disputadas no ginásio do Firjan/Sesi Resende: 9 a 3, no sub-9; 7 a 1 no sub-11; e 10 a 5, no sub-13.

Confira outros resultados da base alvinegra no fim de semana

Copa Rio

Sub-15: Flamengo 3×2 Resende

Sub-17: Flamengo 6×1 Resende

Sub-11: Fluminense 8×0 Resende

Sub-12: Fluminense 4×0 Resende

Foto: André Moreira/Resende.