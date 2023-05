As viagens da Terceira Idade de Volta Redonda começam no próximo dia 24, com destino a Minas Gerais. O anúncio do roteiro e programação completos da edição 2023 do projeto “Viva a Melhor Idade” será feito oficialmente pela prefeitura nesta sexta-feira (dia 12), a partir das 14h30, durante evento na Associação Atlética Comercial, no bairro Colina, com apresentação do cantor Elymar Santos. Na ocasião também será feita homenagem ao Dia das Mães, celebrado no domingo (dia 14).

Durante o evento serão entregues os folders com todas as informações sobre o passeio. No total serão 32 viagens ao longo do ano, com saída de seis ônibus por dia, levando 276 pessoas – entre idosos participantes ativos dos programas das secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel) e de Ação Comunitária (Smac), além de profissionais da Smel e da empresa de turismo contratada para realizar a viagem. A última viagem está prevista para o dia 18 de dezembro.

O destino dos viajantes será a cidade mineira de Caxambu, mais precisamente o Hotel Glória, onde a Melhor Idade irá desfrutar, no primeiro dia, de almoço tradicional da região, passeio pela cidade – com direito a visita ao Parque das Águas e ao comércio local. Quem preferir, poderá aproveitar a estrutura do hotel, com sala de jogos, karaokê e recreação na piscina. O dia continua com chá da tarde, recreação, jantar e baile.

A programação do segundo dia prevê, além do café da manhã, duas opções para o período matutino: visita ao Parque das Águas ou atividades recreativas na piscina do hotel. Para finalizar, almoço de despedida e retorno para Volta Redonda.

“Volta Redonda está tentando, de todas as maneiras, dar uma qualidade de vida melhor à Melhor Idade, que são pessoas que sempre acreditaram na nossa cidade. A expectativa desse povo aumentou 10 anos com os passeios e todo o trabalho em conjunto das secretarias. E enquanto eu for prefeito de Volta Redonda, não vou deixar passar um ano sem a viagem”, garantiu o prefeito Antonio Francisco Neto.

Em 2022, quando o projeto “Viva a Melhor Idade” foi retomado pela prefeitura, foram mais de 7 mil beneficiados com 17 viagens ao Hotel Le Canton, na cidade de Teresópolis (região Serrana do Rio), que proporcionaram lazer, saúde e bem-estar para integrantes ativos dos projetos voltados à terceira idade no município, seja pela Smel ou pelos grupos de convivência da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

Fotos de divulgação/PMVR