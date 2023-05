Com o objetivo de garantir a qualidade da água distribuída à população de Piraí, no Sul Fluminense, a Rio+Saneamento iniciou as obras de reforma e restauração dos reservatórios do município. Nesta terça-feira (dia 9), equipes da concessionária concluem a preparação da unidade Capelinha para as intervenções previstas para as próximas semanas.

Serão feitas neste e nos reservatórios Asilo e Jaqueira a impermeabilização da estrutura, para proporcionar maior segurança à operação de armazenamento e distribuição de água tratada.

Para a execução do serviço no reservatório Capelinha, nesta terça, entre 7h e 16h, técnicos da Rio+Saneamento fazem a limpeza de uma das câmaras da unidade. Com capacidade de armazenamento de 1 milhão de litros, o Capelinha é responsável pela reserva da água que abastece a maior parte do município.

Para realizar a manutenção será necessário reduzir temporariamente o fornecimento em 18 bairros: Asilo, Casa Amarela, Cava, Centro, Cruzeiro, Dona Martha, Enseada das Garças, Jaqueira, Koopland, Morro da Prefeitura, Morro do Sarole, Ponte das Laranjeiras, Sossego 1, Sossego 2, Toca do Lobo, Vale Verde, Varjão e Vila das Palmeiras.

O fornecimento de água será retomado assim que o serviço for concluído. A concessionária orienta aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas que exijam grande consumo.

Em caso de dúvidas, a população de Piraí conta com os canais de atendimento da Rio+Saneamento: o telefone 0800 772 1027, que oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp; o aplicativo Cliente Rio+ e o site riomaissaneamento.com.br.

Imagem: Ilustração