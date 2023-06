Barra Mansa foi sede do primeiro encontro da Jornada do Turismo Fluminense, evento inédito que reuniu representantes de outros 14 municípios do Vale do Café. O encontro, que ocorreu na quinta-feira (dia 15) no Sesc, no bairro Ano Bom, foi promovido pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio, com apoio da Prefeitura de Barra Mansa, através do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), e da Instância de Governança Regional Vale do Café (IGR- CitVale). O principal objetivo da Jornada é apresentar e discutir os desdobramentos do Plano Estratégico TurismoRJ ‘+10 Anos em Planos de Ação Regionais’.

A presidente IGR- CitVale e gerente de turismo de Barra Mansa, Bhella Santos, detalhou o contexto e a importância do evento.

“Hoje recebemos secretários, representantes do trade turístico público e privado para discutir, elaborar e planejar ações pertinentes às peculiaridades de cada município desta região. Tivemos palestras, discussões e oficinas para nos dar base para a realização dos trabalhos na área. Fico feliz em ver que o prefeito Rodrigo Drable tem dado atenção, suporte e valorização ao turismo. Neste sentido, vamos elaborar planos e estratégias colocando nosso produto na prateleira, atraindo assim o turista local, regional e estadual. Estamos iniciando este trabalho nos cinco distritos de Barra Mansa”, disse Bhella.



O secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, explicou a escolha de Barra Mansa para dar início à Jornada do Turismo Fluminense. “É importante gerarmos esse debate no interior do estado, contemplando todas as regiões. Escolhemos começar aqui pelo Vale do Café, pois foi a primeira região em que fizemos o Fórum Regional, começando esse trabalho de planejamento. Barra Mansa é uma cidade que tem dado um olhar especial para o turismo, um município que entendeu a importância do desenvolvimento turístico na geração de emprego e renda, potencializando suas vocações. Nós valorizamos as gestões que enxergam isso”, disse Tutuca.



Durante a abertura do evento, o prefeito Rodrigo Drable enfatizou a necessidade do reconhecimento dos potenciais turísticos de Barra Mansa e do Vale do Café:

“O primeiro passo para transformarmos a realidade do nosso turismo é reconhecer os erros e dedicar esforços na construção de um novo horizonte. Barra Mansa não tem cachoeiras, praias ou montanhas, mas temos um forte potencial para o turismo de negócios, que é o grande responsável pela demanda hoteleira da cidade. Estamos desenvolvendo o turismo religioso, com a restauração da matriz de Nossa Senhora do Amparo, assim como o Santuário Diocesano de Adoração Coração Eucarístico de Jesus, em Floriano. Temos o turismo rural, com as nossas hortaliças, fazendas históricas e outras experiências no campo. Outro nicho que identificamos é o turismo de saúde, já que Barra Mansa recebe diariamente centenas de pacientes para tratamento nos pólos cardíaco e oncológico; além disso, estamos criando o hospital de olhos e a alta complexidade ortopédica. Isso movimenta a economia, emprega mais pessoas, fazendo com que a cidade cresça”, pontuou Drable.

A Jornada do Turismo Fluminense também contou com a presença da vice-prefeita Fátima Lima; da vereadora Raiane Braga; dos secretários municipais, entre eles o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação Bruno Paciello; do subsecretário estadual de eventos, Marcelo Monfor; do vice-prefeito de Valença e vice presidente da IGR-CitVale, Hélio Lemos Suzano Júnior; do prefeito de Resende, Diogo Balieiro; além de secretários, representantes de turismo das cidades que compõem o Vale do Café e membros da sociedade civil.

Também no local, estiveram presentes artesãs do município e a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com uma tenda de doação de mudas da Mata Atlântica.

Turismo no estado

A Jornada do Turismo Fluminense propõe uma série de oficinas para elaborar um plano de ações continuadas para o desenvolvimento do turismo fluminense nos próximos anos e está pautada nos valores de sustentabilidade, integração e fortalecimento dos atributos regionais singulares dos 92 municípios que compõem o estado do Rio de Janeiro.

O projeto pretende colocar os municípios fluminenses em um patamar diferenciado em termos de competitividade com outros destinos no cenário mundial. A Jornada do Turismo Fluminense conta com as parcerias do Sebrae, da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, da Universidade Federal Fluminense (UFF), da UniRio e da UFRRJ.

Ao longo dos próximos meses a Jornada do Turismo Fluminense passará pela Serra Verde Imperial, em Cachoeiras de Macacu; Caminhos Coloniais, em Sapucaia; Agulhas Negras em Resende; Costa Verde, Mangaratiba; Costa do Sol, em Macaé; Baixada Verde, São João de Meriti; Caminhos da Mata, em Silva Jardim; Costa Doce, em Campos dos Goytacazes; Caminhos da Serra, em Trajano de Morais; Águas do Noroeste, Itaperuna; e, por fim, pela Metropolitana, em Niterói.