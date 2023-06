Cinco pessoas foram vítimas de disparos de arma de fogo no fim da manhã desta quarta-feira (dia 28), no Hospital de Emergência de Resende. Dois óbitos foram confirmados. As vítimas fatais foram identificadas como Paulo Cesar Martins da Silva, de 50 anos, e seu filho Renato Martins da Silva, de 19. Ambos foram encontrados sem vida no local do incidente.

A ocorrência, registrada como homicídio, teve início por volta das 11h40min na Avenida Marcílio Dias, no bairro Jardim Jalisco. As demais vítimas atingidas têm 26, 29 e 43 anos.

Segundo testemunhas, os atiradores teriam chegado em um Gol branco de quatro portas e efetuaram os disparos. Após o crime, os responsáveis fugiram e, até o momento, o paradeiro é desconhecido, assim como a motivação para o ataque.