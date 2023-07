Adilson José Rezende, de 43 anos, o diretor executivo do Saae de Barra Mansa, foi alvo de um ataque na tarde de quarta-feira (dia 5), quando um tiro atingiu o vidro de seu carro, ferindo-o no peito por estilhaços de bala. Após ser socorrido por populares, ele foi levado à Santa Casa de Misericórdia, mas já recebeu alta e está em sua residência. As informações são do Foco Regional.

A tentativa de homicídio ocorreu no km 7 da estrada Barra Mansa-Bananal. De acordo com relatos de um primo à polícia, Adilson teve uma discussão com um homem de 53 anos devido a uma disputa por um terreno, e foi atacado quando entrou em seu veículo para deixar o local.

Conforme testemunhas, o agressor fugiu para uma área de mata após efetuar o disparo. A Polícia Militar realizou buscas, porém o suspeito não foi encontrado até o momento. O nome dele está em posse da Polícia Civil, que está conduzindo as investigações do caso.