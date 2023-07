A Polícia Civil prendeu, na quarta (dia 5), um homem de 26 anos, suspeito de participar do ataque a tiros a pessoas que estavam no estacionamento do Hospital de Emergência de Resende, na semana passada. A prisão foi feita no bairro Surubi.

Com o preso, foram apreendidas um revólver municiado com cinco balas, uma touca e uma pequena quantidade de drogas. O delegado de Resende, Michel Floroschk, afirmou que não divulgará outros detalhes da prisão, porque espera chegar aos demais participantes do triplo homicídio.

O ataque ocorreu na quarta-feira da semana passada e foi praticado por quatro homens que chegaram ao estacionamento do hospital em um Gol branco. O crime foi motivado, segundo a polícia, pela rivalidade entre facções rivais do tráfico.

De acordo com a polícia, as três vítimas tinham ido ao hospital, que fica no bairro Jardim Jalisco, a poucos metros da delegacia de polícia, a fim de visitar uma parente que estava internada. Também foram baleados um maqueiro do hospital, de 43 anos, e outro homem, de 28, que sobreviveram.

O carro usado pelos criminosos foi encontrado queimado na estrada de Arapeí, numa área rural. O delegado informou que os outros três assassinos já estão identificados, com a investigação concluída sobre o crime. A polícia concentra agora as atenções nas buscas pelos outros criminosos.

Foto: divulgação