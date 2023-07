Um acidente envolvendo duas carretas e um automóvel causou um engavetamento nesta segunda-feira (dia 10), na BR-393, em Barra do Piraí. A colisão ocorreu na altura do quilômetro 279, próximo a Califórnia. Felizmente, segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve vítimas no incidente.

O trânsito na região ficou congestionado até que os veículos pudessem ser removidos, o que ocorreu por volta das 11 horas. De acordo com as informações passadas pela PRF, a primeira carreta parou na faixa de pedestres e o automóvel, um Fiat Uno, parou logo atrás. No entanto, a segunda carreta não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo com o Uno, prensando-o entre os dois veículos de carga.

Apesar da violência do impacto, nenhum dos ocupantes do Fiat Uno, um casal e três crianças, ficou ferido. Por precaução e devido ao protocolo padrão em casos de acidentes, todos os integrantes do veículo foram conduzidos ao Hospital São João Batista para a realização de exames.

A via foi liberada após a conclusão dos trabalhos de remoção e o tráfego flui normalmente desde então.

Foto: Divulgação/PRF