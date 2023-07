Nos últimos anos, a Prefeitura de Barra do Piraí tem feito uma série de ações com o objetivo de fomentar a economia do município. E, dentre os vários investimentos, áreas como o setor turístico e industrial já apresentam resultados significativos para os recursos da cidade. A Brasilata é uma das empresas que se instalaram no município e, nesta terça-feira (dia 11), anunciou 200 novas vagas que serão preenchidas até outubro de 2023.

O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Wagner Aiex, frisou como a nova notícia comprova o comprometimento do governo com a população e com o desenvolvimento local, além de mostrar uma boa relação com os empresários. Salientando que todos estão sendo beneficiados, tanto a cidade quanto as empresas. “As vagas lançadas pela companhia mostram o progresso de Barra do Piraí! Esse feito influencia positivamente diversos pontos relacionados ao avanço da cidade e, certamente, é de grande valia para os habitantes. Assim, torno a dizer que a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico receberá sempre com tapete vermelho os empresários interessados em somar com nosso progresso”, aponta Wagner.

Segundo Tiago Forte, CEO da Brasilata, a unidade de Barra do Piraí será um hub que abastecerá as outras quatro plantas no País: Jundiai (SP), Estrela (RS), Rio Verde (GO) e Recife (PE). “Nesta planta, o objetivo da empresa é contar com equipamentos de corte das folhas de flandres, envernizadeiras, prensas – que são as máquinas que fazem os componentes das latas (tampas, anéis e fundos). Além disso, está previsto o investimento em injetoras plásticas para fabricar as tampas e os componentes plásticos utilizados nas linhas de embalagens”, explica.

O executivo também salientou o fomento de empregos na região. “Em todas as nossas unidades valorizamos a mão de obra local e na unidade do Rio de Janeiro não será diferente”, completou.

Sobre o desenvolvimento industrial de Barra do Piraí e a geração de empregos, o prefeito Mario Esteves comenta que, “As vagas mostram como o aspecto econômico vem se fortalecendo em Barra. As expectativas para o futuro são incríveis pois estamos buscando o progresso a todo momento, algo que a vinda de empresas para o município comprovam”, avalia o chefe do executivo.

Foto: divulgação