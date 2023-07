Com apenas 3 meses, a pequena Isabela que está internada na UTI Neonatal e Pediátrica do Hospital Unimed Volta Redonda foi batizada na unidade com a presença dos pais, avós e sua irmã de 5 anos. A cerimônia também foi transmitida por videochamada para os padrinhos que moram nos Estados Unidos.

Leylane, mãe de Isabela, está acompanhando a filha em sua internação na unidade e procurou a equipe do hospital para que a bebê recebesse o sacramento do batismo:

“Era um desejo da minha família que a Isabela fosse batizada. Então, minha mãe conversou com o padre que foi muito solícito e explicou como seria o batismo dentro da UTI. Após, conversei com a equipe do hospital e vimos que era possível. Em dois dias conseguimos realizar. Quero incentivar que outros pais na mesma situação, batize o seu filho, pois, sabemos o quanto essa benção é importante”, contou a mãe.

Para a diretora do Hospital Unimed Volta Redonda, Dra. Isis Lassarote, a realização de ações que visam o bem-estar do paciente e de sua família, reforça o cuidado centrado no cliente, que é entregue diariamente pelos profissionais da unidade. “Nossos colaboradores entregam o Jeito Unimed de Cuidar aos nossos pacientes e familiares, atuando com gentileza, respeito e competência, valores essenciais em nosso propósito de cuidar da saúde e bem-estar das pessoas”, disse.

No Hospital Unimed Volta Redonda já foram realizadas comemorações de aniversários, cerimônia de casamento, colação de grau e celebração de datas comemorativas, momentos promovidos para proporcionar uma melhor experiência para o paciente e seus familiares.

A unidade está localizada na Rodovia dos Metalúrgicos nº 2.490, Casa de Pedra, Volta Redonda – RJ e atende clientes Unimed, particular e outros convênios.

Foto: divulgação