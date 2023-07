A Fundação Beatriz Gama (FBG) está com inscrições abertas para dez cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos pela instituição, nesse segundo semestre. As vagas estão abertas entre os dias 18 e 28, das 13h às 16h, para os cursos de confeitaria, corte e costura, estética corporal, eventos, mecânica de autos, depilação, cabeleireiro, manicure, maquiagem e empreendedorismo.

As inscrições são feitas de forma presencial na sede da FBG, no bairro Retiro. O candidato precisa ser morador de Volta Redonda e ter mais de 16 anos. É necessário apresentar um documento de identidade e o comprovante de residência (original e cópia) no ato da matrícula. Outras informações poderão ser obtidas através do telefone: (24) 3339-9200.

Cada turma terá 20 alunos, exceto a de empreendedorismo que contará com 25 alunos. As aulas do programa “Formando Profissionais” têm duração de quatro meses. Todos os alunos que concluírem o curso, com registro de frequência, participam de cerimônia de formatura e recebem certificados.

Confira os dias e horários dos cursos:

Confeitaria – terças-feiras, com uma turma no período da manhã (das 08h às 11h) e outra à tarde (das 13h às 16h); FBG

Corte e costura- segundas-feiras, com uma turma no período da manhã (das 08h às 11h) e outra à tarde (das 13h às 16h), na sede da FBG;

Estética Corporal – terças-feiras, com uma turma no período da manhã (das 08h às 11h) e outra à tarde (das 13h às 16h), na sede da FBG;

Eventos- segundas-feiras, com uma turma no período da tarde (das 14h às 17h), no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Siderlândia; e nas quartas feiras com uma turma no período da tarde (das 14h às 17h) no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Água Limpa;

Mecânica de autos- uma turma às terças-feiras e outra às quartas-feiras, ambas no período da manhã (das 8h às 11h), na sede da FBG;

Depilação – segundas-feiras, com uma turma no período da manhã (das 8h às11h) e outra à tarde (das 13h às 16h), na sede da FBG;

Cabeleireiro – segunda e terça-feira (uma única turma) no período da manhã, das 8h às 11h, na sede da FBG;

Manicure – uma turma às terças-feiras e outra às quartas-feiras, ambas no período da manhã (das 8h às 11h), na sede da FBG;

Maquiagem – terças-feiras, no período da tarde (das 13h às 16h), no Estação Cidadania, no bairro Vila Rica/Tiradentes; e quartas-feiras no período da manhã (das 08h às 11h, na sede da FBG;

Empreendedorismo- segundas-feiras, no período da manhã (das 8h às 11h), na sede da FBG; e nas sextas-feiras, no período da tarde (das 13:30h às 16:30), no Estação Cidadania, no bairro Vila Rica/Tiradentes.