Um pedreiro de 43 anos foi preso em flagrante no fim da tarde dessa segunda-feira (dia 17), suspeito de lesão corporal e ameaça contra a ex-companheira, de 35 anos, moradora do bairro São Luís (Santa Helena), em Barra do Piraí. Inconformado com o fim do relacionamento, que durou cerca de dois anos, o acusado esteve na casa da vítima com a desculpa de buscar objetos pessoais. Após iniciar uma discussão com a mulher e ameaçá-la de morte, o homem a agrediu com uma tijolada na cabeça e tentou esganá-la.

Para se defender, mesmo machucada, a mulher bateu com a tampa de uma panela de pressão na cabeça do ex-companheiro, conseguindo fugir para a casa de uma vizinha. A vítima deu entrada em uma unidade hospitalar da cidade com ferimentos e relatando dores no corpo, face e membros superiores.

Após receber alta, a mulher foi levada pela Polícia Militar à delegacia, onde prestou depoimento e afirmou que o suspeito apresentava sinais de embriaguez no momento da agressão.

O delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Antonio Furtado, contou que enquanto a vítima narrava o ocorrido, um fato chamou a atenção. Segundo ele, o acusado entrou na delegacia gritando e se comportando de forma inconveniente, alegando que teria sido agredido por sua ex-companheira e queria registrar a ocorrência.

Ele, que até o momento não possuía anotações criminais, foi preso em flagrante por ordem do delegado e responderá pelos crimes de lesão corporal e ameaça. As penas podem chegar a quatro anos de prisão.

Furtado explicou que poderia ter fixado uma fiança e liberado o suspeito mediante pagamento, mas por entender que a vítima corria risco e que a ameaça de morte poderia ser concretizada, optou pela prisão em flagrante.

“Estamos diante de provas robustas, que evidenciam o quão violento esse homem foi e ainda pode ser. Acredito que, em liberdade, ele continuaria sendo um perigo para essa mulher, até pelo fato de estar se embriagando com freqüência. A nossa expectativa é que, através da atuação policial, esses casos sirvam de exemplo e desestimulem outros agressores e, também esse pedreiro, à prática de novos crimes”, concluiu.

