“Todas as aposentadorias estão com salários defasados em relação ao salário mínimo. Quem se aposentou até 1991, como a maioria dos nossos diretores, está com a defasagem em mais de 100%. Isso significa que, se dobrarmos os nossos proventos hoje, ainda não teríamos o mesmo número de salários mínimos das nossas aposentadorias”.

A afirmação é do presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Ubirajara Vaz, que encaminhou carta, via e-mail, a todos os deputados federais do Estado do Rio, reivindicando a assinatura deles no requerimento para que seja colocado em votação, na Câmara Federal, o Projeto de Lei 4434/2008, que recupera o poder de compra das aposentadorias e pensões num período de cinco anos.

“Este projeto, de autoria do senador Paulo Paim (PT), passou por unanimidade no Senado Federal, mas está engavetado há vários anos pelos sucessivos presidentes da Câmara. Nós, mesmos, chegamos a ir ao Congresso para pedir a sua votação, que, agora, com o requerimento de urgência que corre na Câmara, pode acontecer. Mas, para isso, é preciso que os deputados assinem o requerimento e, infelizmente, a maioria dos do nosso Estado ainda não assinou”, explica Ubirajara Vaz.

No e-mail encaminhado aos parlamentares, que também é assinado pela presidente da Federação das Associações dos Aposentados do Estado do Rio de Janeiro (FAAPERJ), Yedda Gaspar, e pelo diretor previdenciário de ambas as entidades, Rômulo de Carvalho, é explicado que a assinatura dos deputados federais é muito “importante para milhões de aposentados e pensionistas, cheios de empréstimos e dívidas, enquanto milhares de empresas caloteiras devem cerca de R$ 1 trilhão aos cofres da Previdência”.

Aos Srs. Deputados do Estado do Rio de Janeiro:

Ajudem a devolver a dignidade aos salários dos aposentados

Caro Deputado:

Em nome das nossas entidades (Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro e Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda), explicamos a presente situação e pedimos providências.

Vossas excelências devem saber que as sucessivas políticas dos governos federais em conceder aumento ao salário mínimo com índices maiores dos aplicados às aposentadorias e pensões acima do piso nacional fizeram com que milhões de aposentados e pensionistas, que sempre contribuíram acima, cair para o mínimo.

De 1991 para cá, já passa de 100% a defasagem salarial das aposentadorias e pensões em relação ao salário mínimo. Isso significa que, se dobrarmos os salários de muitos aposentados e pensionistas, ainda não chegaríamos ao número de salários mínimos com que se aposentaram.

Na Câmara Federal, já existem dois projetos de lei, aprovados no Senado, que resolveriam a situação de aposentados e pensionistas, o PL 01/2007 e o PL 4434/2008.

Para que o PL 4434/2008 seja colocado em pauta, são necessárias assinaturas dos senhores deputados no Requerimento de Urgência (art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados) que hoje se encontra na Câmara Federal, mas, infelizmente, poucos parlamentares do nosso Estado se dignaram a assinar.

Prezado deputado, esta carta é para reivindicar a sua assinatura neste documento, tão importante para milhões de aposentados e pensionistas, cheios de empréstimos e dívidas, enquanto milhares de empresas caloteiras devem cerca de R$ 1 trilhão aos cofres da Previdência.

Informamos que as nossas entidades, a partir do próximo mês vão divulgar os nomes daqueles que verdadeiramente estiverem ao lado da população.