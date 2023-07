A reitora do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA, professora doutora Ivanete Oliveira, foi homenageada na Câmara Municipal de Volta Redonda, na noite da última terça-feira (dia 18). Pelas mãos do vereador Edson Quinto, Ivanete Oliveira recebeu o título de Cidadania Volta-Redondense, na sessão solene em comemoração ao aniversário de 69 anos do município, completados em 17 de julho.

A reitora foi convidada a compor a mesa da sessão, assim como o presidente da FOA, Eduardo Prado. O evento solene atraiu grande público ao plenário, composto, inclusive, por pró-reitores, professores e funcionários da FOA/UniFOA, além de familiares e amigos da professora Ivanete, que prestigiaram esse momento.

A conquista do título de Cidadã Volta-Redondense é um reconhecimento do trabalho e da contribuição da professora Ivanete Oliveira para a comunidade acadêmica e para o desenvolvimento da cidade. Sua atuação à frente do UniFOA tem sido marcada pelo compromisso com a qualidade do ensino e a formação de profissionais capacitados para o mundo do trabalho.

Ivanete expressa sua “gratidão pela honraria recebida” e ressaltou a importância da educação e do papel das instituições de ensino no crescimento da cidade. Ela reafirmou o compromisso do UniFOA em continuar promovendo o conhecimento, a inovação e o desenvolvimento da região.

O presidente da FOA também evidenciou o merecimento dessa homenagem e o orgulho de estar ao lado da professora Ivanete na instituição, sobretudo pelo seu comprometimento com a educação ao longo de tantos anos.

Foto: divulgação