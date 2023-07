A Procuradoria-Geral do Município de Volta Redonda (PGM-VR) não se dá por vencida e segue na tentativa de provar a inconstitucionalidade da Lei 5.727/20, que cria o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Guarda Municipal. Sem obter sucesso em instâncias inferiores, o corpo jurídico da Prefeitura busca a última cartada apresentando recurso no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na segunda-feira (dia 17), a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, determinou a distribuição do processo e a intimação eletronicamente da PGM-VR para apresentar as alegações. O Município argumenta que encaminhou à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei 37/20, que aprova o PCCS da Guarda, com hierarquização dos cargos. No entanto, segundo o Palácio 17 de Julho, emendas aprovadas pelos parlamentares “desvirtuaram a iniciativa do Poder Executivo, provocando impacto nos critérios de promoção na carreira e, possivelmente, o implemento de novas despesas”.

A Procuradoria entende que se trata de matéria com vício de iniciativa, no que toca ao regime de servidores públicos. “As emendas que alteraram o projeto de lei originário desvirtuaram a intenção da norma, havendo flagrante invasão do Poder Legislativo em seara de competência exclusiva do Poder Executivo”, consta no recurso julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ).

Os advogados da prefeitura de Volta Redonda sustentam, também, que a supressão dos artigos alterados por meio de emenda parlamentar “prejudicará a própria essência e aplicabilidade da legislação em foco, o que a torna inconstitucional por inteiro”. A expectativa era que a lei entrasse em vigor no dia 1º de janeiro de 2022.

Emendas questionadas

Ao projeto original encaminhado pelo Poder Executivo, seis emendas parlamentares, sendo duas supressivas e quatro modificativas, foram apresentadas pelos vereadores. Relatora do processo no TJRJ, a desembargadora Marília de Castro Neves Vieira, em decisão proferida em janeiro deste ano, considerou que “não se verifica qualquer excesso no exercício de tal poder, já que as mesmas se encontram dentro do limite constitucional, não trazendo matéria estranha ao objeto da lei, tão pouco configurando aumento de despesa”.

Em relação às emendas suprimidas do texto original, elas previam descontos no tempo de serviço para fins de cálculo da pontuação caso o Guarda Municipal tenha faltas não justificadas. Além, disso, retirava as hipóteses de licença médica e desempenho de funções em outros órgãos. Pelo projeto de lei, a carreira na GMVR iniciaria na 3ª classe, progredindo até inspetor. Cargos de chefia, inclusive, com a contratação de servidores comissionados, também seriam criados.

Foto: arquivo/divulgação