Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam, no início da tarde desta quarta-feira (dia 26), no bairro Boa Sorte, um homem de 47 anos que possuía mandado de prisão preventiva. Ele é acusado de ameaçar a ex-mulher de morte, por não se conformar com o fim do relacionamento.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso cometeu o crime na frente do filho casal e ainda danificou objetos pessoais da vítima. Na delegacia, foi constatado que ele possui vasta ficha criminal por diversos crimes do Código Penal.

A prisão faz parte da força tarefa criada na cidade para coibir os crimes violentos.

Foto: Divulgação