O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve na RJ-149 (Serra do Piloto), que liga Rio Claro a Mangaratiba, junto com o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Claro, José Alexandre de Almeida Cunha (Solidariedade). Durante a visita, o parlamentar anunciou que o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Rio de Janeiro informou a contratação da empresa Construcom Construções e Consultoria Ltda para elaborar o projeto das obras de manutenção na rodovia.

A resposta positiva à Indicação feita por Jari em maio deste ano, que pedia ao DER a manutenção da RJ 149, do km 14 ao km 26, Mangaratiba – Serra do Piloto, afirma que o projeto incluirá a recuperação do pavimento, sinalização, drenagem e recuperação de áreas degradadas no trecho entre Rio Claro (entroncamento com a RJ-155) e Mangaratiba (entroncamento com a BR-101).

“Fiz a indicação a pedido do presidente da Câmara de Rio Claro, Alexandre Cunha, após a realização de uma edição do ‘Deputado na Sua Cidade’ no município. E é gratificante dar a boa notícia de que a obra será contemplada e o projeto já se encontra em andamento. Agora, seguimos cobrando do DER agilidade para que, de posse do projeto, a execução dos serviços saia do papel e atenda à população o mais breve possível”, disse Jari.

O presidente da Câmara de Rio Claro agradeceu a parceria com o deputado, que enviou ao DER indicação mostrando a necessidade de manutenção na RJ-149. “Obrigado por estar comigo, confirmando que a rodovia precisa passar por obras, para garantir a segurança de moradores, atender aos produtores rurais que utilizam para escoamento da produção e os trabalhadores que utilizam a via”, ressaltou Alexandre.

RJ-153 – O deputado Jari também esteve, nesta semana, na RJ-153, que liga Volta Redonda ao distrito de Santa Izabel do Rio Preto, em Valença. O parlamentar acompanha as obras de recuperação da rodovia, que está recebendo investimento em torno de R$ 53 milhões. Passando pela estrada nessa terça-feira, dia 25, identificou logo após Amparo, distrito de Barra Mansa, sentido Santa Izabel, um grande ressalto na pista, que pode causar acidentes, principalmente à noite. “Vou reiterar ao DER a necessidade de manutenção em toda rodovia”, falou Jari.