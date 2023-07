Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou uma mulher, de 49 anos, morta na manhã desta quinta-feira (dia 27), na BR-393 (Rodovia Lucio Meira), em Vassouras. A colisão frontal foi registrada na altura do Km 205, no distrito de Andrade Pinto, para onde a Polícia Rodoviária Federal foi acionada.

Segundo apurou a PRF, o caminhão seguia sentido Barra do Piraí e o veículo ia no sentido contrário, em direção à Paraíba do Sul. O condutor do caminhão não se feriu.

Ainda não há informações detalhadas sobre as causas do acidente. O trânsito no local está fluindo no sistema “pare e siga”, já que o caminhão está atravessado interditando parte da pista.

Foto: Divulgação/PRF