Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam 124 tabletes de maconha durante ação de fiscalização na noite de quinta-feira (dia 27), em Piraí. A operação ocorreu por volta das 18h55, na altura do Km 233 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116). Durante fiscalização, os policiais abordaram um veículo Chevrolet Onix Joy, de cor branca, com dois ocupantes.

Os homens informaram que haviam saído de Resende com destino à capital do Rio para buscar drogas na localidade Avenida Brasil. De acordo com os suspeitos, após a entrega do material, eles receberiam um pagamento de R$ 10 mil transferidos para suas contas bancárias. O condutor também ofereceu metade desse valor, R$ 5 mil, ao passageiro para acompanhá-lo na empreitada.

A abordagem policial foi realizada como parte de uma operação planejada de fiscalização de trânsito de veículos e pessoas. Durante o procedimento, tanto o motorista quanto o passageiro demonstraram nervosismo, levantando suspeitas dos agentes. Além disso, ao abrir as portas do veículo, foi sentido um forte odor característico de maconha, aumentando as suspeitas dos policiais.

Após a busca minuciosa no automóvel, os agentes encontraram os 124 tabletes de maconha acondicionados no banco traseiro, em local visível. Os dois indivíduos foram então conduzidos à delegacia para as devidas providências legais.

É importante destacar que um dos suspeitos, o passageiro, apresentava dificuldades na locomoção devido a um acidente de motocicleta anterior e fazia uso de muletas.

O veículo utilizado para o transporte da droga, o Chevrolet Onix Joy, foi apreendido e ficou sob custódia na 94ª Delegacia de Polícia.

Foto: Divulgação/PRF