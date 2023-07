Em meio às agitações urbanas, onde muitos se limitam a apenas observar as necessidades de suas comunidades, um grupo de cidadãos engajados tem se destacado ao dedicar seu tempo e esforços para cuidar dos bairros onde vivem. Por meio de plantios, revitalizações e ações que visam deixar as ruas mais bonitas, esses voluntários se tornaram verdadeiros guardiões locais, trazendo de volta o espírito de comunidade e resgatando o orgulho dos moradores.

Corajosos e apaixonados pelo lugar que chamam de lar, esses indivíduos colocam suas mãos na terra, literalmente, para fazer a diferença. Por trás de cada novo canteiro de flores, árvores cuidadosamente plantadas e espaços revitalizados, está o suor e a dedicação incansável dessas pessoas que acreditam no poder transformador do cuidado local.

Com suas próprias ferramentas, mudas de plantas e muita criatividade, Sérgio Ricardo de Amorim decidiu se envolver de maneira voluntária para a construção de um ambiente mais harmonioso e acolhedor em sua rua. Sérgio trabalha como motorista carreteiro e mora no bairro Vila Rica/Tiradentes, em Volta Redonda, há cerca de oito anos. Sua casa, na Rua 7, fica ao lado de uma servidão, que era constantemente usada como depósito de lixo e entulho, além de esconderijo para o uso de entorpecentes.

“Eu não conseguia conviver com aquela sujeira toda e, por isso, decidi colocar a mão na massa. Aluguei uma caçamba por conta própria e comecei, com minha esposa Márcia, a fazer a limpeza. Capinamos tudo, comprei areia e pedra para tampar alguns buracos e comecei a correr atrás de pneus. Assisti diversos vídeos no YouTube para aprender a fazer objetos artesanais como tucano, araras e cisnes. Peguei um carrinho de mão velho e abandonado e o transformei em vaso de plantas”, enumerou o morador, que hoje mantém o cuidado diário, podando as plantas, regando e as mantendo vivas e bonitas.

Enquanto as autoridades locais muitas vezes enfrentam desafios financeiros e logísticos para atender a todas as demandas de uma comunidade, esses voluntários, como o Sérgio e a Márcia, preenchem lacunas importantes, atuando como verdadeiros agentes de mudança.

“No início tive dificuldades quando comprava plantas, flores e as pessoas furtavam. Coloquei câmera na servidão e, felizmente, deu uma melhorada”, conta Sérgio, acrescentando que, enquanto tiver vida e saúde, irá seguir cuidando do espaço. “E sempre com novidades. Já estou com projeto de fazer outras esculturas com pneus para deixar o local cada vez mais bonito e diferente”.

À medida que mais pessoas se inspiram por essas histórias de sucesso, os bairros tornam-se verdadeiros protagonistas de uma narrativa de transformação, onde cada indivíduo pode se tornar um agente de mudança em sua própria comunidade. Para a população, Sérgio e Márcia deixam a dica:

“Se cada um fizer sua parte, de não jogar lixo, não despejar entulho e não abandonar móveis nos córregos, vias e praças, a gente talvez possa ter um meio ambiente melhor de se viver. A indústria que temos em Volta Redonda já nos causa tantos problemas, tanta poluição. E se a gente não fizer a nossa parte, nosso meio ambiente vai piorar ainda mais. Não custa nada pegar uma vassoura, uma enxada, comprar uma sacola de lixo, que não irá afetar em seu orçamento. É só ter consciência”.

Outros exemplos

Ainda no bairro Vila Rica/Tiradentes, outros dois voluntários exemplares também estão fazendo a diferença, mostrando que é possível transformar um local com amor, dedicação e trabalho árduo. Luiz Roberto Zerbone Paiva, mais conhecido como Betinho, e Marco Aurélio Perino, o Marquinho Popeye, são residentes da Rua 21. Juntos, esses dois vizinhos estão revitalizando espaços públicos e calçadas há mais de dois anos, tornando sua rua e entorno mais agradáveis e acolhedores.

A união em prol do bem-viver começou em maio de 2021, quando a falta de calçadas adequadas e áreas verdes abandonadas despertou o desejo de mudança. Sem pensar duas vezes, a dupla arregaçou as mangas e deu início aos trabalhos.

“O Marquinho conseguiu todo o material, areia, cimento e eu executei”, explica Betinho, ressaltando a parceria entre os dois.

O trabalho dos voluntários vai muito além de varrer a calçada e cuidar dos canteiros. Eles também construíram cerquinhas, utilizando pintura e madeiras novas, além de realizar o plantio e a rega das plantas regularmente para mantê-las viçosas e saudáveis.

E não é apenas a parte estética que recebe atenção. Betinho e Marquinho também se dedicam a conscientizar as pessoas do bairro sobre a importância de não jogar lixo nos canteiros e nas calçadas, além de incentivar a responsabilidade com relação à coleta das fezes de animais de estimação. O esforço da dupla rende frutos, já que, segundo Betinho, os elogios vêm tanto de moradores locais quanto de visitantes, que não poupam palavras de admiração pelo trabalho realizado.

“Os elogios são gratificantes e nos motivam a continuar realizando esse trabalho. Se todos cuidassem dos espaços ao redor de suas residências, o bairro seria um exemplo. Pequenas ações, quando feitas com dedicação e amor, podem transformar uma comunidade inteira”, afirma Betinho.

E atenção: Se você deseja contribuir com esse projeto admirável ou conhece alguém disposto a ajudar, entre em contato com Betinho ou Marquinho, na Rua 21 do bairro Vila Rica. Pequenas doações podem fazer uma grande diferença e permitir que eles continuem o excelente trabalho que estão realizando.

Para continuar a manter as calçadas limpas e a área revitalizada, eles necessitam de materiais como tinta branca, tinta de piso, lixas e rolos de pintura, além de vassouras, para manter as calçadas limpas e pintar as mesas, os banquinhos e a cerca.