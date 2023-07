Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam, na última sexta-feira (dia 28), um homem pelo crime de feminicídio. Ele foi capturado na Comunidade da Sapinhatuba 1, em Angra dos Reis, após três dias de análise e levantamento de informações.

De acordo com as informações, o autor é integrante de uma facção criminosa que atua no estado de São Paulo, e teria assassinado a ex-companheira na frente dos dois filhos dela, em Guaratinguetá, naquele estado. Desde então, estaria foragido da Justiça paulista e se escondendo na referida localidade.

Três equipes da especializada foram mobilizadas para o cerco e captura do traficante em três pontos diferentes da favela. Houve resistência, mas o alvo foi detido.

Após o cumprimento das formalidades legais, o acusado ficará à disposição da Justiça.