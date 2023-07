A Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda promoveu, no sábado (dia 29), o Simpósio Dom Waldyr Calheiros de Novaes, na Igreja Matriz de Santa Cecília, em Volta Redonda.

Durante o período da manhã, mais de 200 pessoas relembraram os principais pontos do episcopado do quinto Bispo Diocesano (1966 – 1999). As atividades do Simpósio foram iniciadas com a Santa Missa presidida pelo Cardeal Orani João Tempesta, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Concelebraram a Eucaristia o Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique, os Bispos Eméritos, Dom Francisco Biasin e Dom João Maria Messi, Padres e Diáconos.

Arcebispo Metropolita, o Cardeal Orani João Tempesta relembrou que Dom Waldyr Calheiros, foi Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro e desenvolveu seus trabalhos pastorais também na capital. “Ele fez sua trajetória de Alagoas para o Rio de Janeiro, onde se formou no Seminário Arquidiocesano de São José. Foi ordenado presbítero e Bispo por Dom Jaime de Barros Câmara, e colaborou como professor em nosso Seminário”, recordou Dom Orani.

O Cardeal completou, “é com alegria que participo desta reflexão sobre a memória de Dom Waldyr Calheiros, um pastor que serviu ao povo de Deus e agora goza da vida eterna”, finalizou.

Dom Luiz Henrique, Bispo Diocesano, pontuou o objetivo do simpósio, sendo espaço para fazer memória do longo e fecundo período de pastoreio do 5º Bispo da Diocese, no ano que comemoraria 100 anos de vida. “Relembramos o caminho de Dom Waldyr pelo testemunho de entrega e cuidado aos mais vulneráveis na sociedade, traduzidos na sua vida e no seu discernimento como pastor. Durante a Eucaristia glorificamos ao Senhor que envia pastores zelosos, dedicados e corajosos que enfrentaram e enfrentam cada um no seu tempo os desafios. É o que nos ensina a figura luminosa e inesquecível de Dom Waldyr Calheiros. Agradecemos a presença de todos durante as atividades do Simpósio”, disse Dom Luiz Henrique.

O Simpósio Dom Waldyr Calheiros de Novaes

As atividades do Simpósio aconteceram no Centro Social Santa Cecília, em Volta Redonda. No início, foi apresentado um breve documentário sobre a trajetória de vida de Dom Waldyr e, na sequência, a palestra do Padre Antônio Alves, ‘Panorama do Episcopado de Dom Waldyr Calheiros’.

Os presentes também puderam conhecer mais sobre a vida do 5º Bispo Diocesano com as falas de padres, religiosas, leigos e leigas que conviveram com Dom Waldyr. Ao final, os fiéis ouviram a canção “Sandálias”, da cantora Nana Barcelos, uma homenagem a Dom Waldyr Calheiros.

Em breve, a gravação do Simpósio estará disponível no canal do YouTube da Diocese.

Conheça a história de Dom Waldyr Calheiros de Novaes

Dom Waldyr Calheiros nasceu em Murici, em Alagoas, no dia 29 de julho de 1923. Ficou conhecido por seu engajamento nas lutas sociais em favor dos menos favorecidos. Lutou pelos direitos dos trabalhadores e de todos os segmentos da população brasileira.

Foi ordenado sacerdote no dia 25 de julho de 1948. Em 1964 foi ordenado como Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro (1964 -1966). Lema Episcopal: Amém, Aleluia. Entre 1966 e 1999, esteve como Bispo Diocesano de Barra do Piraí – Volta Redonda.

Em novembro de 1999, foi condecorado com a Medalha Tiradentes pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). No dia 21 de novembro de 2007 foi homenageado com a Medalha Mérito Legislativo pela Câmara dos Deputados, em Brasília.

Dom Waldyr Calheiros faleceu no dia 30 de novembro de 2013 e está sepultado na Igreja Santa Cecília, em Volta Redonda.

Foto: divulgação