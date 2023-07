A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), da Fundação Beatriz Gama (FBG), conquistou 14 medalhas no Campeonato Brasileiro de Salto para Escolas de Equitação e Aspirantes (CBSEE), disputado entre os dias 26 e 30 de junho, na Fazenda Clube Marapendi, na Barra da Tijuca-RJ. A competição contou com a participação de mais de 600 conjuntos de todo o Brasil e a escolinha de Volta Redonda retornou para casa com três ouros, sete pratas e quatro bronzes.

A aluna Thiciane Brune dos Santos da Silva conquistou a medalha de ouro na categoria Principal, montando a égua Carina. Ela também conquistou a prata na final geral e ficou em quarto lugar no geral por equipes, representando o Rio de Janeiro. Thiciane também ficou em 10º lugar na final geral, fechando o campeonato individual em 20º lugar, de 218 concorrentes. As outras medalhas de ouro foram conquistadas por Cristina Colognesi, também montando Carina e Danilo Andrade montando o cavalo Golden Ximbica, ambas premiações pela categoria Preliminar.

Cristina Colognesi e Markus Ufer, ambos montando o Top Corrado; Rafael Mendes, montando Vagalume; Frederico Tavares montando Carina FP; Mellina Neves com Asaph, conquistaram medalhas de prata na categoria preliminar. Markus Ufer também disputou a final geral e ganhou a medalha de prata, fechando o campeonato em 26º lugar, de 237 concorrentes.

Já as medalhas de bronze foram conquistadas pelos alunos Danilo Andrade, montando Golden Ximbica; Mellina Neves com Vagalume; e Rafael Mendes com a égua Maya. Na final geral, o aluno Frederico Scatolini, montando Carina FP, também ganhou bronze.

Além das medalhas, a Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda também disputou a final geral na categoria Preliminar com os alunos Rafael Mendes e Mellina Souza, ambos montando o Vagalume, e na categoria Aspirantes com Julia Folly, montando Lady Cartha FP.

“Este foi o maior e mais disputado campeonato da história em número de concorrentes, chegamos com uma expectativa boa de conquistar bons resultados e estamos retornando com 14 medalhas, além de boas colocações na classificação geral. Agora é seguir trabalhando forte para as próximas competições que estão por vir”, destacou o professor responsável pela EMHVR, Yasser Pereira.

O diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo, parabenizou os alunos pelas conquistas e falou do orgulho de ver a Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda entre as melhores do Brasil.

“Ficamos felizes e orgulhosos em ver que os nossos alunos estão competindo em alto nível e representando muito bem Volta Redonda. São resultados que demonstram que o trabalho que vem sendo feito está no caminho certo para voltarmos a ser referência nacional, disputando títulos e conquistando mais e mais medalhas”, destacou

Recomeço do zero

A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda foi reaberta em maio de 2021, após atividades terem sido suspensas pela gestão passada. Para o retorno das aulas, a prefeitura precisou adquirir mais oito cavalos, além de ter feito uma restauração completa na estrutura da escolinha, que funciona na Ilha São João.

Criado em 2003 pelo prefeito Antônio Francisco Neto, o projeto já foi reconhecido e homenageado pela CBH (Confederação Brasileira de Hipismo) como a primeira escola pública de hipismo em atividade no Brasil, além de também ser reconhecida pelos resultados conquistados nas competições nacionais. Mais de 1.500 crianças já passaram pela EMHVR, que é tetracampeã brasileira na categoria do Concurso de Escolas de Equitação (CEE), e eneacampeã estadual no ranking por escolas.

“É um orgulho imenso ver estes alunos talentosos conquistando medalhas em uma competição nacional, enfrentando competidores de diferentes estados e levando o nome de Volta Redonda para todo o Brasil. A Escola Municipal de Hipismo é um projeto que tenho um carinho imenso, fiquei muito triste de ver como ela estava abandonada quando reassumi a prefeitura, mas, com muito trabalho, conseguimos reconstruir este projeto que voltou a ser campeão. Parabéns ao Vitor Hugo, ao professor Yasser e a todos os alunos. Vocês são campeões”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

