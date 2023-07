Pinheiral irá receber no próximo dia 3 de agosto, quinta-feira, das 9h às 14 horas, nas Praças Brasil e Teixeira Campos, a “Carreta do Trabalhador”. A unidade móvel da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), do Governo do Estado do Rio de Janeiro, estará na cidade por meio de uma parceria do Governo Estadual com a Prefeitura de Pinheiral, através de um pedido do deputado estadual Munir Neto.

A unidade móvel tem capacidade para atender mais de 300 pessoas por dia, com a promoção de ações sociais que visam levar os serviços da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda para os municípios fluminenses.

Vale ressaltar que em decorrência da Carreta do Trabalhador na cidade, o espaço central das Praças Brasil e Teixeira Campos estará fechado.

No local, os moradores terão acesso a serviços importantes, como requerimento do seguro-desemprego, confecção da Carteira de Trabalho Digital e divulgação de vagas de trabalho pelo Sine (Sistema Nacional de Emprego). A Secretaria de Saúde também vai participar oferecendo à população de forma gratuita aferição de pressão arterial e teste de glicemia. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) oferecerá algodão doce e pipoca.

O prefeito Ednardo Barbosa destacou que a presença da unidade móvel no município vai gerar oportunidades para o cidadão que busca uma recolocação no mercado de trabalho e espera que a passagem da carreta pelo município seja aproveitada por quem precisa.

“Desde que nos reunimos com o deputado Munir no mês passado e ele nos confirmou que Pinheiral estava entre as cidades que receberia a carreta do trabalhador ficamos extremamente lisonjeados, principalmente por poder ofertar à nossa população serviços de qualidade e oportunidades”, destacou.

O deputado Munir Neto destacou que a carreta do trabalhador entrega dignidade e cidadania aos moradores.

“Esse projeto do Governo do Estado é maravilhoso. É uma ótima oportunidade para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho, ou precisa fazer a sua carteira digital e, principalmente, para ajudar o trabalhador desempregado a dar entrada no seguro-desemprego. A Carreta do Trabalhador entrega dignidade e cidadania à população. Agradeço ao prefeito Ednardo e a minha amiga professora Sediene Maia por permitirem trazermos esse projeto para Pinheiral”, destacou Munir Neto.

Foto: Divulgação