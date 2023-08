Com apoio da Prefeitura Municipal, Barra Mansa vai receber, na próxima sexta-feira (dia 4), a Carreta do Trabalhador, uma unidade móvel da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O veículo vai ficar na Avenida Tenente José Eduardo, no bairro Ano Bom, próximo à entrada do Sesc, das 9 às 16 horas.

A Carreta do Trabalhador tem cerca de 30m², oferecendo serviços da Casa do Trabalhador e do Sistema Nacional de Emprego (Sine), de maneira itinerante, para a população do Rio de Janeiro. A unidade móvel tem capacidade para atender mais de 300 pessoas por dia, com a promoção de ações sociais que visam levar os serviços da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda para os municípios fluminenses.

Os seguintes serviços estarão disponíveis:

– ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: requerimento para receber o seguro-desemprego; confecção de Carteira de Trabalho Digital; divulgação de vagas de trabalho pela equipe do Sistema Nacional de Emprego (Sine);

– ASSISTÊNCIA SOCIAL: cortes de cabelo fornecidos pelos formandos do Centro Pop, com o apoio do Instituto Universo Acreditar para os presentes no dia;

– SAÚDE: vacinação contra a influenza e a covid-19 (bivalente); testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais; distribuição de material informativo sobre doenças e zoonoses; aferição de pressão arterial e orientações sobre melhoria da qualidade de vida.

Não será necessário fazer inscrição para ter acesso aos atendimentos.