Penedo-Itatiaia (RJ) sedia, entre esta quinta-feira (dia 03) e domingo (dia 06), o 10º Encontro Internacional de Motociclistas de Penedo, que reúne milhares de motociclistas de diversas partes do país. Considerado um dos encontros mais tradicionais de motociclismo do Brasil, o evento acontecerá no Campo do Clube Finlândia, ao lado do City Park Hotel, na área central de Penedo.

O evento, que já faz parte do calendário oficial do município, espera receber milhares de motociclistas de diversas regiões do Brasil, além de milhares de apaixonados por rock e por motocicletas, é claro! A abertura oficial é nesta quinta-feira (03), a partir das 18h, com entrada gratuita.

A programação musical prevê a apresentação de bandas de rock and roll durante os quatro dias de evento. Os visitantes poderão contar ainda com um espaço de exposição de motos e equipamentos, 19 tendas para a venda de produtos temáticos, como camisetas, acessórios, calçados e jaquetas, praça de alimentação coberta, e área infantil para diversão da criançada.

Além de apreciar as belas máquinas, o público poderá saborear as deliciosas e diversas opções de alimentação oferecidas pelos food trucks, além de cervejas artesanais.

Para esta edição, haverá um grande pavilhão coberto para abrigar as maiores montadoras do país: Harley Davidson e Michelin com dois stands modernos. O evento é organizado pelo Penedo Riders Motoclube e conta com apoio da Prefeitura de Itatiaia, através da Superintendência Municipal de Eventos e Secretaria Municipal de Ordem Pública.

SERVIÇO:

10º Encontro Internacional de Motociclistas de Penedo

Local: Campo do Clube Finlândia – Penedo/RJ

ENTRADA FRANCA

Data e hora:

03/08 | 17h – 00h

04/08 | 10h – 01h

05/08 | 10h – 01h

06/08 | 10h – 18h

Confira a programação musical:

03/08 – quinta-feira

21h | Madreperola

04/08 – sexta-feira

19h | Rock Vigarista

21h | On the Route

23h | Classika

05/08 – sábado

17h | Garage 443

19h | Os Silvas

21h | Sr. Gouveia

23h | Faixa Etária

06/08 – domingo

14h | Versão Brasileira

Foto: divulgação