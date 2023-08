Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) cumpriram um mandado de prisão preventiva na tarde de quarta-feira (dia 2), contra um homem de 31 anos, apontado como integrante de uma facção criminosa atuante no “Morro do Gama”. O suspeito, que é acusado pelo crime de tráfico de drogas, foi encontrado na residência de sua mãe, de 62 anos, no bairro Boa Sorte, também em Barra do Piraí. Ele estava escondido na residência há pelo menos três meses, temendo por sua vida, pois estaria “jurado de morte” por traficantes devido a uma dívida de drogas.

De acordo com informações do delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, a captura do indivíduo foi marcada por um detalhe surpreendente. Ao perceber uma movimentação estranha, o suspeito demonstrou aflição até constatar que se tratava de policiais civis e não de membros da facção a qual pertencia.

“Para ele, ser preso significou permanecer vivo. O medo visível do homem ao confundir os agentes com traficantes revela a tensão que permeia as atividades do crime organizado. O “Morro do Gama” é um dos pontos críticos na cidade e as autoridades continuam empenhadas em coibir a ação do tráfico de drogas, garantindo a segurança dos cidadãos”, frisou.

O suspeito possui um histórico criminal que inclui anotações por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele será transferido nesta quinta-feira (dia 3), para uma unidade prisional na capital, onde aguardará o julgamento. Caso seja condenado pelos crimes imputados a ele, pode enfrentar uma pena de até dez anos de prisão.