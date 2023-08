A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na segunda-feira (dia 8), os horários oficiais das partidas que compreendem as rodadas 17 a 19 do Campeonato Brasileiro Série C. O Volta Redonda enfrentará três equipes adversárias, sendo o Estádio Raulino de Oliveira palco de dois desses embates.

No próximo sábado (dia 12), às 19h, o Voltaço enfrenta o Operário Ferroviário, no Raulino de Oliveira. No domingo seguinte (dia 20), no mesmo horário, o Figueirense será o desafiante do time da casa. Já no dia 26 de agosto, um sábado, a disputa será contra o Aparecidense, no Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, em Goiás.

Cabe destacar que o Volta Redonda ocupa a quinta colocação na Série C do Campeonato Brasileiro com 26 pontos e pode garantir vaga nos dois jogos seguidos, no estádio da cidade.

Foto: Divulgação