O Coletivo Circulandô vai expôr, neste sábado (12/08), véspera de Dia dos Pais, diversas opções de presentes criativos e personalizados para a data. O evento acontece no Calçadão da Avenida Dezessete de Julho, no Aterrado, em Volta Redonda. A mostra estará disponível das 10h às 17h e conta com um grupo de artesãos, artistas, estilistas, culinaristas e produtores individuais da região Sul Fluminense.

O evento é um encontro de cultura e poderão ser apreciados comidinhas, moda, arte e fé: tudo na mesma calçada. No Cordel você vai encontrar variados produtos, tais como: produtos esotéricos, acessórios em pedras em pedras, cristais e pratas, acessórios para homens, perfumaria tradicional e vegana, bolsas, arte em resina, cadernos, tapeçaria, peças em madeira, moda sustentável e muita criatividade.

“Este ano estamos completando 2 anos desde o primeiro Cordel de São Roque, que aconteceu em agosto de 2021. O grande motivo para a feira existir é proporcionar visibilidade aos produtores locais, lazer aos visitantes e então, dica aos pais de plantão”, disse Davi Tedesco, um dos idealizadores do evento. Para se deliciar, os visitantes poderão encontrar de chope artesanal ao famoso Acarajé da Jurema. Acarajé é cultura e desde 2005 está escrito no Livro dos Saberes como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

“E como faz parte do nascimento da feira, estamos sugerindo aos visitantes que tragam um quilo de alimento não perecível e roupas que são doados aos projetos do samba da Jurema”, completou Davi Tedesco.

COMO TUDO COMEÇOU

O Cordel de São Roque foi uma iniciativa que começou em agosto de 2021, na intenção de abrir espaço aos produtores locais e que, em virtude da pandemia, estavam sem espaço para expor suas criações. A feira se tornou um sucesso, ganhando força e apoio da comunidade. “O principal objetivo do Cordel é reunir, além dos expositores, as famílias da cidade. Precisamos voltar o olhar da comunidade e da região para o tradicional Calçadão da Avenida Dezessete de Julho, que já existe há mais de 50 anos e seu charme está nas enormes amendoeiras que trazem conforto e beleza ao local”, concluiu Tedesco.

CONFIRA QUEM FARÁ PARTE FEIRA COM GASTRONOMIA, MODA, ARTE E FÉ

Acarajé da Jurema | Comida típica

Agridoce Hortifruti | Quitutes artesanais

Alma eclética | Arte sacra e produtos esotéricos

Ana Olivia | Acessórios

Bessangana | Moda Ancestral

Bohip Acessórios | Acessórios masculinos

Bohoart | Acessórios em cristais e pedras naturais

DêKáunXêro | Saboaria artesanal, natural e vegano

Devaneios | Tirinhas e animações

Fulô | Acessórios e utilitários em tecido

Hippie Chic | Peças decorativas feitas com material sustentável na impressora 3D

Meu Bloquim | Cadernos feitos a mão e personalizados

Querido Closet | Moda sustentável e brechó

Reart Decorações | Tapeçaria e decoração afetiva

Reluz Autocuidado | Produtos Naturais e Terapêuticos

Tico Coisas | Criatividade em madeira

Weida Crochê | Vestuário, decoração no lar, acessórios em geral

Serviço:

Feira Coletivo Circulandô no Cordel

Data: 12 de agosto de 2023

Hora: das 10 às 17h

Local: Calçadão da Avenida Dezessete de Julho, Aterrado, Volta Redonda/RJ.