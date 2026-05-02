Troca de comando no Corpo de Bombeiros de Volta Redonda marca nova fase na corporação

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) anunciou mudanças no comando do batalhão de Volta Redonda (22º GBM). O tenente-coronel Anderson Cardoso foi nomeado como novo comandante da unidade, assumindo a função anteriormente ocupada pelo coronel Jannuzzi.

A mudança marca uma nova fase para o batalhão, responsável por importantes ações de salvamento, prevenção e atendimento de emergências em Volta Redonda e em toda a região Sul Fluminense.

O coronel Jannuzzi, que esteve à frente do comando em Volta Redonda, passa agora a assumir uma missão estratégica dentro da corporação. Ele foi designado para comandar o CBA III Sul – Comando de Bombeiros de Área III, órgão de execução subordinado diretamente ao Subcomando Geral do CBMERJ.

O CBA III Sul é responsável pela coordenação operacional das unidades do Corpo de Bombeiros em diversas cidades do Sul do Estado do Rio de Janeiro, desempenhando papel fundamental na integração das ações de emergência, defesa civil, combate a incêndios e salvamentos em toda a região.

A nomeação do tenente-coronel Anderson Cardoso e a promoção do coronel Jannuzzi para o comando regional reforçam a continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvido na unidade.

O tenente-coronel Anderson Cardoso destacou a emoção de retornar à unidade e a responsabilidade da nova missão. “Uma honra ser convocado pelo Exmº Secretário de Estado da Defesa Civil e Comandante Geral do CBMERJ, Cel Tarciso Salles, para uma missão tão importante. Retornar ao 22º GBM como comandante é um sonho de criança sendo realizado, com a graça de Deus, muita humildade e dedicação máxima à população. Espero contribuir um pouquinho para essa maravilhosa cidade de Volta Redonda, que me acolheu como um filho 20 anos atrás”, afirmou.

22º GBM Volta Redonda – Como órgão de execução, tem a função de Prevenção e Combate a Incêndios, Salvaguardar Bens Materiais, Buscas, Salvamentos e Socorros Públicos no âmbito de sua respectiva área de atuação. Atender às vítimas de acidentes, procurando dar socorro imediato adequado e condições ideais de transporte aos hospitais, a fim de evitar o agravamento das lesões e melhorar as condições de sobrevivência do acidentado.

O atendimento é voltado exclusivamente ao trauma como: acidentes de trânsito, atropelamentos, ferimentos por arma de fogo ou arma branca, queimaduras, soterramentos, acidentes de trabalho, ou ainda problemas clínicos com risco iminente de vida.